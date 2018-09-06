Подозреваемые в отравлении Сергея Скрипаля - агенты ГРУ. Об этом заявила британский премьер Тереза Мэй. Как Лондон намерен усилить мировое давление на Россию? Знает Ирина Иванова.

Подозреваемые - есть, ответственных - нет. После обнародования фотографий и имен предполагаемых исполнителей дерзкого преступления, Лондон ищет пути наказать всех причастных. Накануне во время выступления в парламенте премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что подозреваемые в отравлении Александр Петров и Руслан Боширов - сотрудники российского ГРУ. И именно эта организация стоит за покушением на бывшего своего сотрудника Сергея Скрипаля.

"Действия ГРУ - угроза для всех наших союзников и наших граждан. Основываясь на том, что мы узнали из расследования в Солсбери, и что мы знаем об этой организации более широко, необходимо активизировать наши общие усилия именно против ГРУ", - заявил Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании.

Тереза Мэй подчеркнула, что британское правительство практически уверено в том, что операция была согласована с российским руководством.

Сегодня в Совбезе ООН будут обсуждать новые данные об отравлении в Солсбери - Великобритания созвала экстренное заседание. Еще накануне Тереза Мэй обсудила развитие ситуации с президентом США Дональдом Трампом. Америка недавно усилила санкции против России именно из-за использования "Новичка" на территории Великобритании.

Добиваться новых санкций обещает и британский премьер, чтобы Россия ответила за случившееся.