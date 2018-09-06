Крымское, Красногоровка, Павлополь, Водяное - такова география обстрелов на Донбассе за сегодняшний день. Боевики по-прежнему игнорируют режим тишины. С семи утра уже шесть раз открывали огонь по нашим позициям. Подробнее о ситуации на передовой расскажет Геннадий Вивденко.

Еще полмесяца назад здесь в степи под поселком Крымское в Луганской области шел жесткий бой с оккупантами. Враг пытался прорваться к реке Северский Донец в этом районе. Безуспешно. После поражения противник затих на несколько дней. Однако сейчас украинские бойцы отмечают его активность.

Постепенно, день за днем, - свидетельствуют наши солдаты - боевики все чаще обстреливают украинские позиции. Не дошло только до крупнокалиберной артиллерии, как две недели назад.

"120 минометами не стреляют, но СПГ, РПГ, крупнокалиберные пулеметы постоянно ведут огонь по нашим позициям", - говорит Петр, военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Учитывая это, наши солдаты - в полной боевой готовности.

"Це ж противник. Від нього можна очікувати чого завгодно. На даний час я не можу гарантувати, що вони не підуть в атаку на якійсь ділянці або не обстріляють артилерією", - говорит Юрий Боць, военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Опытный Виктор Александрович наблюдает за противником. Он выискивает места возможных выстрелов вражеской артиллерии, чтобы корректировать ответный огонь. Оптику подарили литовцы, и она уже не раз выручала в бою.

"Це нам привезли волонтери з Прибалтики. Такий презент нам зробили - дуже потрібний. Що не кажіть, стократне збільшення - це щось. Те, що ми раніше не бачили - зараз можемо спокійно спостерігати", - говорит Виктор Александрович, военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Пока была передышка - здесь, на этом участке, успели построить новый блиндаж. Более глубокий и комфортный.

"Мы стараемся так делать, чтобы била возможность укрепиться. Укрепляемся, копаем окопы, выдвигаемся туда вперед потихоньку. Это наша земля. Они люди временные. Мы их отсюда выгоним", - говорит Павел, военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Район поселка Крымское остается крайне важным для украинской обороны на левом берегу Северского Донца. В нескольких километрах позади - крупные промышленные города - Северодонецк, Лисичанск, Рубежное под украинским контролем. Поэтому атаки боевиков, после их недавнего поражения и значительных потерь, - возобновились здесь так быстро.