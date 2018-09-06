"Умань любит Трампа". Баннер с такой надписью появился в Умани.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. По его словам, это своеобразная благодарность Президенту США, который перенес американское посольство в Иерусалим.

Напомним - в эти дни десятки тысяч хасидов традиционно съезжаются в город, чтобы отпраздновать Новый год - Рош-Ашана. Они считают своим долгом хотя бы раз в жизни побывать на могиле раввина Нахмана, который похоронен в Умани.

Считается, если встретить Рош-Ашана возле его могилы, следующий год будет счастливым.