"Умань любит Трампа": паломники сделали оригинальное признание [ Редактировать ]
"Умань любит Трампа". Баннер с такой надписью появился в Умани.
Об этом на своей странице в Facebook написал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. По его словам, это своеобразная благодарность Президенту США, который перенес американское посольство в Иерусалим.
Напомним - в эти дни десятки тысяч хасидов традиционно съезжаются в город, чтобы отпраздновать Новый год - Рош-Ашана. Они считают своим долгом хотя бы раз в жизни побывать на могиле раввина Нахмана, который похоронен в Умани.
Считается, если встретить Рош-Ашана возле его могилы, следующий год будет счастливым.
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