В Одессе продолжаются нападения на местных активистов. На этот раз неизвестные стреляли в волонтера Андрея Вагапова. В каком состоянии он сейчас? И что стало причиной этой охоты? - расскажут наши корреспонденты.

На Андрея Вагапова напали накануне вечером, в спальном районе на окраине Одессы.

Активист вышел из подъезда многоэтажки, в которой живет. У крыльца заметил незнакомого мужчину, на вид - лет тридцати, спортивного телосложения. Андрей направился дальше, а парень сзади четыре раза выстрелил ему по ногам и скрылся. Первую помощь пострадавшему оказывали прохожие.

Сейчас Андрей в больнице, состояние стабильное. У него три проникающих ранения, одно из них осколочное. Причем осколки врачам извлечь пока не удалось: слишком глубоко засели. Попытаются сделать это во время операции. Пули, скорее всего, были металлические.

"Возможно, осколки не удастся извлечь, такое тоже часто бывает, люди с этим живут. Жизни на данный момент ничто не угрожает. Касательно качества жизни - там уже будет установлено только после операции", - сообщил Андрей Крук, дежурный хирург Одесской областной клинической больницы.

Андрей Вагапов - известный в Одессе волонтер, помогает армии, кроме того - занимается общественной деятельностью. Так, год назад был героем нашего репортажа, когда сломал незаконно установленный шлагбаум на морском побережье. В последнее время вступал в конфликты, связанные со строительством. Говорит, возможно, нападение - дело рук оппонентов.

"Судя по повреждениям, да: запугать, вывести, грубо говоря, сейчас на данный момент из дел, которыми я занимаюсь. Ну, вот, там, где обратилась ко мне общественность, которую, как говорится, не слышат", - говорит Андрей Вагапов, общественный активист.

В полиции, тем временем, рассматривают несколько версий нападения. Среди них - общественная деятельность активиста, а также - бытовой конфликт. Уголовное производство открыли по статье "хулиганство".

"За попередніми даними, для завдання тілесних ушкоджень біла застосовна зброя системи "Флобер". Це розважальна та спортивна зброя, що є у вільному доступу - продається в магазинах без будь-яких обмежень громадянам", - сообщил Руслан Форостяк, ведущий консультант ГУНП в Одесской области.

Стоит отметить, что этим летом к днищу автомобиля Андрея Вагапова неизвестные пытались прикрепить некий предмет. Но активист их спугнул. А под машиной обнаружил запал от гранаты.