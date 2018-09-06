Мэра Ужгорода Богдана Андреева подозревают в миллионных растратах [ Редактировать ]
Два месяца содержания под стражей или 440 тысяч гривен залога. Мэру Ужгорода Богдану Андрееву избрали меру пресечения. Чиновника подозревают в присвоении 6 с половиной миллионов бюджетных гривен и служебном подлоге. Деньги были выделены на реконструкцию культурно-исторического центра "Совиное гнездо". Адвокат Андреева сообщил, что до конца дня его подзащитный внесет залог.
"Визначити заставу, як статтю для забезпечення виконання підозрюваним Андреевим Богданом Астафєвичем що складає 440 тисяч гривень. У разі внесення застави покласти на підозрюваного наступні обов'язки: прибувати до прокурора чи суду, повідомляти прокурора чи суд про місце перебування", - заявил Тамаз Деметрадзе, судья горрайонного суда Ужгорода.
"Я думаю що буде внесена застава або ним особисто, або кимось із родичів і після цього він буде перебувати під запобіжним заходом у вигляді застави", - заявил Евгений Старцев, адвокат Андреева.
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