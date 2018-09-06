6 сентября состоялся матч первого тура Лиги наций между сборными Чехии и Украины. Поединок прошел в городе Угерске-Градиште на стадионе имени Мирослава Валенты.

Главная задача Лиги наций – замена большей части малоинтересных товарищеских поединков на матчи с турнирным значением и повышение их привлекательности для болельщиков. Поэтому в Лиге наций будет разыграно четыре путевки на Евро-2020. Их получат победители дивизионов.

С нами в группе второго дивизиона играет также сборная Словакии. Вчера словаки обыграли любительский состав Дании – 3:0. Матч Лиги наций Украина – Словакия пройдет 9 сентября во Львове.

Букмекеры о матче Чехия – Украина. В сегодняшнем поединке фаворитом встречи считались хозяева. Котировки на победу Чехии – 2.55, на ничью – 3.10, на победу Украины – 3.00.

В результате сложного противостояния победу одержала украинская команда со счетом 2:1.

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