Украина-Чехия: результаты матча Лиги наций [ Редактировать ]
6 сентября состоялся матч первого тура Лиги наций между сборными Чехии и Украины. Поединок прошел в городе Угерске-Градиште на стадионе имени Мирослава Валенты.
Главная задача Лиги наций – замена большей части малоинтересных товарищеских поединков на матчи с турнирным значением и повышение их привлекательности для болельщиков. Поэтому в Лиге наций будет разыграно четыре путевки на Евро-2020. Их получат победители дивизионов.
С нами в группе второго дивизиона играет также сборная Словакии. Вчера словаки обыграли любительский состав Дании – 3:0. Матч Лиги наций Украина – Словакия пройдет 9 сентября во Львове.
Букмекеры о матче Чехия – Украина. В сегодняшнем поединке фаворитом встречи считались хозяева. Котировки на победу Чехии – 2.55, на ничью – 3.10, на победу Украины – 3.00.
В результате сложного противостояния победу одержала украинская команда со счетом 2:1.
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