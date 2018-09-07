6 сентября прошел матч первого тура нового турнира УЕФА Лиги наций между сборными Германии и Франции. Поединок состоялся в Мюнхене на стадионе "Альянц Арена".

Матч лучшей сборной последних лет и чемпионов мира 2018 года - идеальная вывеска для большого открытия Лиги наций в самом сильном дивизионе А. В Мюнхен французы приехали чемпионским составом, Лев внес косметические изменения в свою обойму. Но по большому счету это был матч мечты - с соревновательным статусом и сильнейшими игроками на поле с участием лучших сборных континента.

Однако первый тайм напоминал, скорее, товарищеский матч. Настоящая игра пошла только после перерыва, когда мяч иногда по несколько минут вообще не задерживался в центре поля. Французы традиционно по-чемпионски рассчитывали на контратаки, и одна из них едва не закончилась голом после выхода один на один с Нойером Гризманном.

В свою очередь, немцы больше владели мячом и проводили быстрые позиционные атаки с частым задействованием Крооса и его навесов. К 70-м минутам давление на ворота Ареоля стало поистине зашкаливающим, но Альфонс выдал несколько суперсэйвов после плотных ударов Хуммельса и Гинтера и удержал ворота на замке.

0:0 - не лучшее начало для нового турнира, при том что игра во втором тайме вполне себе тянула на большой матч. Ждём от Лиги А, где собрались лучшие сборные, голов в завтрашнем матче Италия - Польша.

Следующий матч в группе 1 состоится 9 сентября, Франция сыграет в Париже с Нидерландами. Лучшая из трех команд по итогам четырех туров выйдет в плей-офф и поборется за главный трофей Лиги наций и выход на Евро-2020, третья вылетит в Лигу В.

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