Хакеры похитили данные клиентов British Airways [ Редактировать ]
Киберпреступники похитили данные клиентов британской авиакомпании British Airways с сайта и мобильного приложения, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Как передает The Guardian, речь идет о данных 380 тыс. пассажиров.
В сообщении отмечено, что похищенные данные включают только информацию по безналичным расчетам, хакеры не смогли получить доступ к паспортным данным или информации о полетах клиентов British Airways. Атака затронула клиентов, которые использовали сайт ba.com и мобильное приложение авиакомпании для бронирования билетов в период с 21 августа по 5 сентября.
Сейчас сайт авиакомпании работает в штатном режиме, уязвимость, найденная киберпреступниками, была устранена. Авиакомпания также сообщила об инциденте в полицию.
Холдинг International Airlines Group, в которую входит British Airways, проводит срочное расследование.
Глава British Airways Алекс Круз выразил сожаление из-за случившегося и принес извинения клиентам.
"Мы глубоко сожалеем о нарушении, вызванном преступными действиями. Мы очень серьезно относимся к защите данных наших клиентов", - приводятся его слова в заявлении.
Напомним, что самолет поместили в карантин из-за 100 заболевших человек.
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