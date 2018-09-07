Киберпреступники похитили данные клиентов британской авиакомпании British Airways с сайта и мобильного приложения, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Как передает The Guardian, речь идет о данных 380 тыс. пассажиров.

В сообщении отмечено, что похищенные данные включают только информацию по безналичным расчетам, хакеры не смогли получить доступ к паспортным данным или информации о полетах клиентов British Airways. Атака затронула клиентов, которые использовали сайт ba.com и мобильное приложение авиакомпании для бронирования билетов в период с 21 августа по 5 сентября.

Сейчас сайт авиакомпании работает в штатном режиме, уязвимость, найденная киберпреступниками, была устранена. Авиакомпания также сообщила об инциденте в полицию.

Холдинг International Airlines Group, в которую входит British Airways, проводит срочное расследование.

Глава British Airways Алекс Круз выразил сожаление из-за случившегося и принес извинения клиентам.

"Мы глубоко сожалеем о нарушении, вызванном преступными действиями. Мы очень серьезно относимся к защите данных наших клиентов", - приводятся его слова в заявлении.

Напомним, что самолет поместили в карантин из-за 100 заболевших человек.