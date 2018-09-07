Правительственный квартал Багдада, известный как "зеленая зона", обстреляли из минометов. Об этом сообщает Reuters

По данным военных, обстрел вели из трех минометов, расположенных на "заброшенном участке земли". Отмечается, что пострадавших в результате обстрела нет, материальный ущерб также не зафиксирован.

Отмечается, что это первая за несколько лет атака в "зеленой зоне", где располагается парламент Ирака, правительственные здания и посольства многих иностранных государств.

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