В Багдаде из минометов обстреляли правительственный квартал [ Редактировать ]
Правительственный квартал Багдада, известный как "зеленая зона", обстреляли из минометов. Об этом сообщает Reuters
По данным военных, обстрел вели из трех минометов, расположенных на "заброшенном участке земли". Отмечается, что пострадавших в результате обстрела нет, материальный ущерб также не зафиксирован.
Отмечается, что это первая за несколько лет атака в "зеленой зоне", где располагается парламент Ирака, правительственные здания и посольства многих иностранных государств.
Ранее мы сообщали о том, что ситуация на Донбассе обостряется.
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