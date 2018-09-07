До Умані прибули вже дев'ять тисяч паломників [ Редактировать ]
До Умані на святкування Рош га-Шана приїхали вже близько дев'яти тисяч паломників. Сьогодні їх має прибути найбільша кількість.
За інформацією посла Ізраїлю в Україні загалом на юдейський новий рік у місті очікують від 50 до 80 тисяч хасидів.
Нагадаю раніше в українській поліції прогнозували, що паломників буде 40 тисяч. Цьогоріч юдейський Новий рік припадає на 9-11 вересня.
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