До Умані на святкування Рош га-Шана приїхали вже близько дев'яти тисяч паломників. Сьогодні їх має прибути найбільша кількість.

За інформацією посла Ізраїлю в Україні загалом на юдейський новий рік у місті очікують від 50 до 80 тисяч хасидів.

Нагадаю раніше в українській поліції прогнозували, що паломників буде 40 тисяч. Цьогоріч юдейський Новий рік припадає на 9-11 вересня.