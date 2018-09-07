Місія МВФ розпочала роботу у Києві [ Редактировать ]
Місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу у Києві. Кредитори працюватимуть в Україні до 19 вересня.
У Національному банку сподіваються отримати черговий транш від МВФ - це два мільярди доларів до кінця осені.
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман провів свої перші переговори з головою місії Роном ван Роденом. Якщо фонд надасть Україні черговий транш, то з'явиться можливість залучити кошти на пільгових умовах і від інших світових фінансових донорів. А це - ще близько двох мільярдів доларів.
по теме
Гройсман провел переговоры с председателем миссии МВФ Роном ван Роденом
Миссия Международного валютного фонда, как и планировала, начала свою работу в Киеве - продлится она до 19 сентября
Нацбанк розраховує отримати черговий транш від МВФ
Міжнародні кредитори попрацюють в Україні до 19 вересня
Миссия МВФ начала работу в Киеве
Миссия Международного валютного фонда начала работу в Киеве
Алла Шлапак: "Причина проблем в Украине - популизм власти, а не требования МВФ"
Накануне выборов в Украине традиционно обостряется вопрос сотрудничества с Международным валютным фондом, в частности, когда речь идет об очередном визите миссии МВФ в Киев. В то же время власть стремится поднять и социальные стандарты, и, когда это не удается сделать в полной мере, разводит руками, указывая на МВФ
Кабмин утвердил стратегию управления государственным долгом
Что делать с госдолгом, как его сократить и где взять деньги на погашение задолженностей? Сегодня все эти вопросы обсуждали в Кабмине и утвердили новую стратегию. Планы амбициозные. Но без помощи МВФ не обойтись. Каким министры видят дальнейшее сотрудничество
На засіданні Кабміну затвердили стратегію управління держборгом
Співпраця з МВФ необхідна Україні, аби уникнути дефолту. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Чергові переговори із цього приводу відбудуться вже восени: у вересні місія Фонду прибуде до Києва. Гроші від МВФ потрібні, щоб повернути старі запозичення та зменшити державну заборгованість