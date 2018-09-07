Місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу у Києві. Кредитори працюватимуть в Україні до 19 вересня.

У Національному банку сподіваються отримати черговий транш від МВФ - це два мільярди доларів до кінця осені.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман провів свої перші переговори з головою місії Роном ван Роденом. Якщо фонд надасть Україні черговий транш, то з'явиться можливість залучити кошти на пільгових умовах і від інших світових фінансових донорів. А це - ще близько двох мільярдів доларів.