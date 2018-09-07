У Києві розслідують авіакатастрофу на Трухановому острові [ Редактировать ]
У Києві розслідують аварію на Трухановому острові. Напередодні там розбився вертоліт. На борту були два пілоти, обох доправили до лікарні з травмами середньої тяжкості. Одного довелося витягати з кабіни за допомогою спецзасобів - йому затисло ногу.
Вертоліт був цивільним, належав приватній компанії.
"Коли правоохоронці поспілкувалися із пілотами, то вони розповіли, що були в повітрі зовсім нетривалий час і в якийсь момент вертоліт став погано керованим, його почало кидати зі сторони в сторону і таким чином вони впали. Кримінальне провадження розслідується за статею 226 КК України - це порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту. За вчинення такого правопорушення передбачено максимальний термін покарання до восьми років позбавлення волі", - говорить Оксана Блищик, начальник відділу комунікації Головного управління Національної поліції в м.Києві
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Авіакатастрофа у Києві: стали відомі нові подробиці
Почнемо з авіакатастрофи у середмісті столиці. Двоє людей постраждали в результаті падіння вертольота просто посеред міста на Трухановому острові. Всі подробиці дізнаємося від мого колеги Сергія Ружицького? він зараз перебуває на місці аварії. Сергію, вітаю. Що вам відомо натепер?