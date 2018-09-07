На Донбасі загинув український військовий

Ситуація на сході країни загострюється. Під час ворожих обстрілів минулої доби один український боєць загинув, трьох поранено. Російські бойовики відкривали вогонь 31 раз. Били здебільшого з гранатометів, атакували на всіх напрямках. У Красногорівці, поблизу Донецька, пошкоджено житловий будинок