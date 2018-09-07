У Британії хакери викрали дані клієнтів авіакомпанії British Airways [ Редактировать ]
У Британії хакери викрали дані 400 тисяч клієнтів авіакомпанії British Airways. Ідеться про кредитні картки, які пасажири використовували під час замовлення квитків на сайті авіакомпанії та в її мобільному додатку.
В British Airways запевнили, що викрадена інформація стосується лише безготівкових розрахунків і не містить паспортних даних.
Водночас закликали своїх клієнтів звернутися до банків, щоб заблокувати кредитки.
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