Землетрус у Японії: кількість жертв зросла до 16 [ Редактировать ]
До 16 зросла кількість жертв потужного землетрусу на японському острові Хоккайдо. Понад три десятки зникли безвісти. Іще майже півтори сотні - поранені.
Нагадаю, напередодні на Хоккайдо стався землетрус магнітудою 6 і 7. Там тимчасово закрили електростанції. Без електрики мільйони мешканців. Подекуди зафіксували масштабні зсуви ґрунту. Зруйновано десятки будинків.
У зоні лиха працюють близько 20 тисяч рятувальників.
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