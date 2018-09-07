До 16 зросла кількість жертв потужного землетрусу на японському острові Хоккайдо. Понад три десятки зникли безвісти. Іще майже півтори сотні - поранені.

Нагадаю, напередодні на Хоккайдо стався землетрус магнітудою 6 і 7. Там тимчасово закрили електростанції. Без електрики мільйони мешканців. Подекуди зафіксували масштабні зсуви ґрунту. Зруйновано десятки будинків.

У зоні лиха працюють близько 20 тисяч рятувальників.