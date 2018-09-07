Революция в интернете: Google откажется от URL-адресов [ Редактировать ]
Команда разработчиков Google Chrome разрабатывает решение, которое позволит отказаться от привычных URL в пользу более совершенного способа обозначения адресов.
Новая технология поможет бороться с мошенниками, которые вносят незначительные изменения в адрес сайта и крадут данные пользователей, сообщает WIRED.
URL в 1990 году придумал физик Томас Берненс-Ли из объединения CERN. Изначально технология применялась для обозначения мест расположения файлов в интернете, позже ее стали использовать все сайты.
В Google считают, что такой формат обозначения адреса сайта устарел и небезопасен. Поскольку на большинстве смартфонов URL не отображается полностью, хакеры легко могут подменить адрес сайта, например, с .com на .biz и .info, и похитить данные пользователей.
"URL трудно читать, трудно понять, какая часть из них должна быть доверена. Я не думаю, что URL-адреса являются хорошим способом передать идентификацию сайта. Мы хотим прийти к тому, чтобы каждый пользователь мог быть уверен в подлинности посещаемого ресурса и безопасности своих данных", - прокомментировал инженер Google Адриен Портер.
Google будет готов представить новый способ идентификации сайтов к весне 2019 года.
До этого Еврокомиссия наказала Google за "цифровой сговор".
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