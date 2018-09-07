В Чехії затримали українських вболівальників [ Редактировать ]
Вісьмох українських уболівальників затримали в Чехії. Після матчу футбольні фанати на радощах побігли на поле. Поліція застосувала силу й відтіснила їх.
Втрутитися в ситуацію намагався тренер збірної Андрій Шевченко, але безуспішно.
Нагадаю, напередоні ввечері збірна України здолала чехів з рахунком 2-1 у першому матчі європейського турніру "Ліга Націй".
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