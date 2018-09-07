У Чехії розбився вертоліт, загинули 4 осіб

У чеському місті Плзень розбився вертоліт. Загинули 4 людей - усі, хто були на борту. Серед них - троє іноземців. За даними місцевих ЗМІ, вони приїхали із Таїланду. Літальний апарат упав на порожній завод у промисловому районі. Причину аварії з'ясовують