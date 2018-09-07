В Харківській області здійснив аварійну посадку пожежний гвинтокрил [ Редактировать ]
Пожежний гвинтокрил напередодні здійснив аварійну посадку в Харківській області. Це сталося поблизу селища Наталине Красноградського району.
Надвечір вертоліт ДСНС намагався набрати чергову порцію води в річці для гасіння пожежі, і як розповідають очевидці - упав в очерет.
На борту було п'ять членів екіпажу. Лікарі кажуть, у них незначні забиття й садна.
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