Туреччина отримає російські зенітно-ракетні комплекси "С-400" наступного року [ Редактировать ]
Туреччина отримає російські зенітно-ракетні комплекси "С-400" вже в середині наступного року - на рік раніше, ніж планували. Таким було прохання Анкари.
Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що готовий застосувати російську систему протиповітряної оборони "за необхідності". Проти цього всіляко виступають Сполучені Штати.
Нагадаю, через намір Туреччини придбати російські С-400 Конгрес США заморозив поставки Туреччині своїх винищувачів п'ятого покоління F-35.
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