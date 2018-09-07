Стрілянина в Цинциннаті: загинули четверо людей [ Редактировать ]
Четверо людей загинули внаслідок стрілянини в американському місті Цинциннаті, штат Огайо. Озброєний чоловік зайшов до приміщення банку у середмісті і почав цілити по людях. Трьох убив на місці, ще двох поранив.
До місця інциденту одразу прибули поліцейські, вони знешкодили нападника.
Місцеві ЗМІ припускають, що він міг бути одним зі звільнених співробітників банку.
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