В Мексике обнаружили 166 тел на месте массового захоронения в штате Веракрус, которое охвачено войнами между наркокартелями.

Следователи нашли 200 предметов одежды, 144 удостоверения личности и другие личные вещи, сообщает France24.com.

Согласно судебному анализу находок - это подпольные места захоронения, возраст которых не менее двух лет.

Захоронение находится в центре штата Веракрус, пока власти не сообщают точное местоположение из-за соображений безопасности.

Всего обнаружено 32 отдельных могильника.

За неделю до этого в Мексике убили и расчленили украинку.