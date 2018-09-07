В Мексике нашли массовое захоронение жертв наркобаронов [ Редактировать ]
В Мексике обнаружили 166 тел на месте массового захоронения в штате Веракрус, которое охвачено войнами между наркокартелями.
Следователи нашли 200 предметов одежды, 144 удостоверения личности и другие личные вещи, сообщает France24.com.
Согласно судебному анализу находок - это подпольные места захоронения, возраст которых не менее двух лет.
Захоронение находится в центре штата Веракрус, пока власти не сообщают точное местоположение из-за соображений безопасности.
Всего обнаружено 32 отдельных могильника.
За неделю до этого в Мексике убили и расчленили украинку.
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