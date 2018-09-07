Тепер слідчі перевіряють не лише її діяльність

На хабарі у два мільйони гривень затримали голову Громадської ради при управлінні Державної фіскальної служби. Ці гроші вона мала передати працівникам Київського обласного управління ДФС, щоб ті не втручалися у діяльність комерційної структури.

Правоохоронці з'ясували, що підприємець спершу як завдаток перерахував на рахунок її фірми 300 тисяч гривень - за нібито надання консультативних послуг. Згодом передали другий транш - 15 тисяч доларів. Коли передавали третій - 45 тисяч, жінку затримали.

Тепер слідчі перевіряють не лише її діяльність, а й працівників обласного управління ДФС.