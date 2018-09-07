Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) 6 сентября предложил увеличить оборонный бюджет на 2019 год.

"Вчера на заседании СНБО предложил увеличить оборонный бюджет 2019 на 23 млрд грн по сравнению с текущим годом - до 201 млрд грн", - сообщил премьер в Facebook.

Владимир Гройсман объяснил, что причина такого решения - желание увеличить зарплату военнослужащим и обновить вооружение войск.

"При эффективном использовании такой бюджет дает возможность не только обновить вооружение, но и увеличить зарплату нашим военным", - подчеркнул премьер-министр.

Напомним, на этом же заседании СНБО Президент Петр Порошенко заявил о необходимости повышения зарплат военных и распорядился обеспечить украинских военных на Донбассе новым вооружением.