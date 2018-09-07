Владимир Гройсман предложил увеличить оборонный бюджет [ Редактировать ]
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) 6 сентября предложил увеличить оборонный бюджет на 2019 год.
"Вчера на заседании СНБО предложил увеличить оборонный бюджет 2019 на 23 млрд грн по сравнению с текущим годом - до 201 млрд грн", - сообщил премьер в Facebook.
Владимир Гройсман объяснил, что причина такого решения - желание увеличить зарплату военнослужащим и обновить вооружение войск.
"При эффективном использовании такой бюджет дает возможность не только обновить вооружение, но и увеличить зарплату нашим военным", - подчеркнул премьер-министр.
Напомним, на этом же заседании СНБО Президент Петр Порошенко заявил о необходимости повышения зарплат военных и распорядился обеспечить украинских военных на Донбассе новым вооружением.
по теме
Петр Порошенко распорядился обеспечить украинских военных на Донбассе новым вооружением
На заседании СНБО обсуждали финансирование Вооруженных сил Украины
Бюджет-2019: на оборону Украины выделят рекордную сумму
СНБО определился с необходимой суммой финансирования сектора безопасности и обороны Украины на 2019 год
Гройсман призвал легализировать нелегальное трудоустройство
Всем выйти из тени. Как Кабмин будет отлавливать зарплаты в конвертах и что грозит тем, кто не захочет по-хорошему?
Гройсман потребовал прекратить саботаж
Владимир Гройсман заявил, что правительство встречает тотальное сопротивление любым изменениям
Министр Насалик спонсирует захваченные шахты из госбюджета - профсоюз
Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик посетил шахту "1/3 Новогродовская" на Донетчине, чтобы проинспектировать подготовку к работе незаконно захваченных угольных пластов, но ему пришлось бежать от разгневанных шахтеров