Рада Європи змінила правила в'їзду на територію Євросоюзу [ Редактировать ]
В ЄС перевірятимуть туристів по-новому. Рада Європи схвалила рішення про створення Європейської системи туристичної інформації та авторизації.
Громадяни інших країн, які хочуть в'їхати на територію Євросоюзу й не потребують для цього візи, мають заповнити онлайн-форму. Їхні дані автоматично перевірятиме база Інтерполу. Отриманий дозвіл буде чинний три роки. Послуга коштуватиме 7 євро.
Очікують, що система запрацює до 2021. У такий спосіб хочуть зміцнити безпеку країн ЄС та запобігти нелегальній міграції.
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