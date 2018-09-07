Отриманий дозвіл буде чинний три роки

В ЄС перевірятимуть туристів по-новому. Рада Європи схвалила рішення про створення Європейської системи туристичної інформації та авторизації.

Громадяни інших країн, які хочуть в'їхати на територію Євросоюзу й не потребують для цього візи, мають заповнити онлайн-форму. Їхні дані автоматично перевірятиме база Інтерполу. Отриманий дозвіл буде чинний три роки. Послуга коштуватиме 7 євро.

Очікують, що система запрацює до 2021. У такий спосіб хочуть зміцнити безпеку країн ЄС та запобігти нелегальній міграції.