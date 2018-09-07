А у Драбові на Черкащині протестують уже зараз. Через ущент розбиту дорогу люди перекрили трасу державного значення. Цей шлях називають "дорогою люті", адже останнє десятиліття її ніхто не ремонтував. Півтора року тому місцеві вже виходили на таку акцію, і тоді чиновники пообіцяли полагодити покриття. Проте відтоді так нічого і не змінилося.

Яма на ямі, горб на горбі. І це ділянка траси державного значення Драбів-Золотоноша. Іван по роботі їздить нею мало не щодня і щонайменше раз на тиждень стає на ремонт.

"Там як кажуть, де як дальше за Драбов, Шрамківка, то там же вообщє не можна їхать. Якби камазом їхать, то КамАЗом можна б було", - розповідає Іван Бондар, водій.

Але і вантажівки ледве долають вирви. Розбита траса проходить через центр Драбова, і вона чи не єдиний шлях до обласного центру. Терпець урвався не тільки у водіїв, а й у місцевих жителів, і вони перекрили трасу.

"Півтора роки назад була схожа акція, але результатів не дала, то ми вирішили поновити її і достукатися до нашої влади", - говорить Олександр Жарков, мешканець Драбова.

Буквально за лічені хвилини після початку акції на трасі утворюється чималий затор. Мітингувальники пропускають лише машини швидкої та рейсові автобуси. Роман у відчаї - свій робочий час змушений провести у черзі посеред дороги. Чоловік не розуміє, чому опинився заручником, хоча місцевих жителів частково підтримує.

"Це одна медаль, але дві сторони. Звичайно я розумію місцевих - дороги нікудишні, я знаю - сюди їхав", - каже Роман, водій.

Районні чиновники на боці пікетників. Дороги у Драбівському районі скрізь вкриті ямами, а грошей на їхній ремонт навіть після створення Державного Дорожнього Фонду виділили найменше в Черкаській області.

"Всього 11 мільйонів виділено на ремонт доріг у Драбівському районі, який має протяжній найбільше доріг - це 372 кілометри в області, а на державні в нас жодної копійки не виділено", - говорить Володимир Дзега, голова Драбівської районної ради.

Аби відремонтувати 6 кілометрів траси - ще у травні провели тендер на 101 мільйон гривень. Та представники обласної служби утримання доріг кажуть, тендер - умовність. Живі гроші з Києва ще не надходили, та й навряд чи надійдуть наближчим часом.

"Ну надо проводити! А якщо б були виділені кошти і не було б тендеру - це три місяці на проведення тендерів. Коли б ми розпочали?", - каже Геннадій Андрєєв, заступник керівника служби автомобільних доріг Черкаської області.

Усі заплановані ремонтні роботи по області вже профінансовані і додаткових надходжень служба автомобільних доріг не очікує. Тож у цьому році драбівську ділянку траси навряд чи зроблять, попередили шляховики. Але місцеві жителі вирішили йти до кінця, і вже 17 вересня планують безстроково перекрити трасу у напрямку Харкова.