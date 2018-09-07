Одесских врачей жестоко избили родственники умершего пациента [ Редактировать ]
В Одессе трое мужчин ворвались в помещение больницы и избили врачей из-за смерти родственника в этом учреждении.
"Предварительно установлено, что несколько дней назад в данную больницу из другого медучреждения был доставлен 46-летний мужчина. Последние два дня жизнеобеспечение пациента поддерживалось с помощью аппарата искусственной вентиляции легких. Сегодня больной умер в реанимации", - сообщила пресс-служба Нацполиции Одесской области 6 сентября.
После этого возмущенные родственники умершего ворвались в помещение больницы и избили четырех врачей.
Трех человек, которые нанесли телесные повреждения медикам, доставили в отделение полиции. Следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства инцидента.
До этого пациент избил медсестру в Мелитополе.
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