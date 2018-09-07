Несмотря на призывы бизнеса и экспертов, Минэкономразвития и куратор ProZorro, замминистра Максим Нефедов, фактически провалили борьбу с коррупционными схемами в сфере публичных закупок. Об этом идет речь в расследовании "Обозревателя" под названием "Коммерческая монополия ProZorro: как и почему коррупционеры обманывают "самую передовую систему госзакупок в мире", пишут "Українські новини".

Журналисты назвали схемы, которые чаще всего используют коррупционеры, вот некоторые их них.

"Основная - возможность разбить стоимость предмета закупки на несколько частей и таким образом уйти из-под действия Закона "О публичных закупках". Согласно Закону, госучреждения обязаны закупать товары и услуги через ProZorro, если их стоимость равна или превышает 200 тыс. грн. В отношение закупки работ ограничение - от 1,5 млн. грн включительно. Все, что по стоимости меньше указанных сумм, можно закупать путем так называемых допороговых закупок, минуя электронные торги. Если стоимость закупки составляет от 50 тыс. грн до 200 тыс. грн, заказчик должен всего лишь опубликовать в электронной системе отчет о заключенных договорах. Коррупционеры умело пользуются этой дырой в законодательстве. Среди коррупционеров и мошенников от госзакупок также весьма популярна схема "невидимого тендера". Заказчик манипулирует информацией о тендере таким образом, чтобы "чужие" компании никогда не смогли его найти в соответствующем разделе электронной площадки. "Свои" же, наоборот, знают, как и где искать. Весьма распространенной на рынке госзакупок является коррупционная схема "паршивая овца". В ее основе лежит имитация конкуренции. Как правило, в этом случае в тендере появляется одна или нескольких псевдокомпаний. Их главная цель - максимально сбить цену закупки на торгах", - говорится в расследовании.

Несмотря на это, в Кабинете министров закрывают глаза на подобные факты. Журналисты такую бездеятельность связывают в первую очередь некомпетентностью чиновников.

"Мы каждый день слышим от г-на Нефедова о том, что ProZorro является самой передовой системой в мире. Если это так, как же тогда "НАК Нафтогаз Украины" может себе позволить в обход системы закупить 5 автомобилей Фольксваген, 37 автомобилей марки Шкода Octavia и Superb!? Как случилось, что украинские города научились закупать городской транспорт в обход ProZorro (а это сотни миллионов гривен), придумав схему по закупке услуг лизинга!? Почему Минобороны провело 30% закупок в обход ProZorro на сумму 276 млн. грн? Как смогло ПАО "Укргаздобыча" объявить тендер на закупку 100 операций гидроразрыва пласта, минуя систему публичных электронных закупок ProZorro, на сумму 540 млн. грн?! Ответ прост: это следствие некомпетентности куратора ProZorro Максима Нефедова и Минэкономразвития в целом, которые за два последних года фактически провалили работу по выявлению и ликвидации коррупционных схем", - утверждают журналисты-расследователи.

Ранее "Обозреватель" уже опубликовал ряд расследований о том, как после внедрения ProZorro Украина начала терять по 500 млн. грн в год на госзакупках, что спешный запуск малой приватизации на самом деле нужен был для того, чтобы те, кто зарабатывают на ProZorro вместо государства, положили в свой карман дополнительно 100 млн. грн. Журналисты также привели факты того, как новая электронная система госзакупок убивает национального производителя. Как экономика Украины терпит миллиардные убытки, а российские компании получают новые заказы за счет наших налогов. А в предыдущем материале рассказали, как из-за халатного отношения к своим обязанностям замминистра Минэкономразвития Максима Нефедова, ProZorro превратилась в огромную дыру в системе кибербезопасности Украины.