Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что каждый гражданин будет получать субсидии на ЖКХ исходя из справедливого анализа его реальных доходов.

Премьер сообщил, что люди, которые имеют малые доходы и получают субсидии возмущены количеством лже-безработных с высоким материальным достатком, получающих такие же субсидии.

По его информации, только в Киевской области десятки тысяч человек несправедливо получают субсидии.

Таким образом, по результатам детального анализа реального достатка каждого гражданина, будет принято решение, нуждается он в субсидии или нет.

"Всех защитим, кто в этом нуждается", - уверил премьер на "Часе правительства" в Верховной Раде Украины 7 сентября.

Ранее Владимир Гройсман сообщил, что Кабмин вынужден будет повысить тарифы на газ для населения.