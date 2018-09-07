Субсидии в Украине: кого лишат льгот [ Редактировать ]
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что каждый гражданин будет получать субсидии на ЖКХ исходя из справедливого анализа его реальных доходов.
Премьер сообщил, что люди, которые имеют малые доходы и получают субсидии возмущены количеством лже-безработных с высоким материальным достатком, получающих такие же субсидии.
По его информации, только в Киевской области десятки тысяч человек несправедливо получают субсидии.
Таким образом, по результатам детального анализа реального достатка каждого гражданина, будет принято решение, нуждается он в субсидии или нет.
"Всех защитим, кто в этом нуждается", - уверил премьер на "Часе правительства" в Верховной Раде Украины 7 сентября.
Ранее Владимир Гройсман сообщил, что Кабмин вынужден будет повысить тарифы на газ для населения.
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