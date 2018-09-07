В горах Испании муж случайно снял на камеру смерть своей супруги. Мужчина вышел из своего автомобиля, чтобы сделать несколько фотографий. При этом выходя он не поставил машину на ручной тормоз.

Внедорожник Rover Discovery скатился с отвесного склона в реку, предварительно несколько раз перевернувшись. Находившаяся за рулем женщина погибла. Полиция арестовала мужчину по обвинению в непредумышленном убийстве, пишут "Комментарии".

Подозреваемый заявил, что был уверен в том, что его жена успела выпрыгнуть из автомобиля до того, как он упал со скалы.

В США женщина предстала перед судом за убийство рыбок своего бывшего возлюбленного.