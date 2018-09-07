В США скончался известный миллиардер Ричард Девос. Бизнесмен являлся создателем легендарной корпорации Amway. Мужчина скончался на 93 году жизни в своем доме в штате Мичиган. Причиной смерти Девоса стали осложнения после инфекции.

Компания Amway была создана в 1959 году Ричардом и его другом Джеем Ван Аделом. Корпорация специализируется на производстве и продажи косметики и бытовой химии. Девос находился на посту президента компании до 1993 года, передает Associated Press.

Отметим, что миллиардер был свекром министра образования США Бетси Девос. Состояние Девоса оценивается в 5,4 миллиарда долларов. Также он являлся владельцем баскетбольного клуба NBA "Орландо Мэджик".

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