В ходе своего визита в Украину, немецкая делегация, состоящая из высокопоставленных представителей парламента Германии, ознакомилась с ходом реализации проекта расширения контейнерного терминала Одесского порта на Карантинном молу, который осуществляется совместно с немецким инвестором и оператором терминала, дочерним предприятием "Контейнерный Терминал Одесса" компании HHLA International GmbH (порт Гамбург). Об этом сообщила вице-президент по общественно-политическим отношениям компании ДП "КТО" Светлана Яровая.

В ходе визита вице-президент немецкого Бундестага Вольфганг Кубики подчеркнул важность взаимоотношений Германии с Украиной. "Мы начали свой визит в Одессу со знакомства с Контейнерным терминалом в Одесском порту, как самым крупным инвестиционным проектом Германии в морскую отрасль Украины. Мы считаем эти инвестиции наиболее важными. В дальнейшем Германия планирует продолжать инвестировать в различные отрасли Украины", - подчеркнул Кубики.

Во время экскурсии по терминалу, президент компании Филип Свенс подчеркнул, что сегодняшнее событие и продолжение освоения территории Карантинного мола - это еще одно доказательство того, что немецкие инвесторы готовы осуществлять развитие стратегически важных для Украины инфраструктурных высокотехнологичных объектов. "Сегодня у нас очень высокая делегация из немецкого парламента, это событие для нас очень важно. Мы работаем в Украине и Одесском порту с 2001 года, сегодня на Карантинном молу идет активное строительство, мы начинаем вторую стадию развития проекта, соответственно, с оптимизмом смотрим на дальнейшее инвестирование средств в этот проект и верим в его успех", - прокомментировал Свенс.

По итогам работы за январь-август 2018 года грузооборот ДП "КТО" составил 210 737 TEU и увеличился на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. За счет улучшения сервиса, компания постоянно привлекает новых клиентов. На сегодняшний день с ДП "КТО" сотрудничают такие мировые судоходные контейнерные линии: MSC, ZIM, Hapag Lloyd, Arkas, YANG MING, OOCL, EVERGREEN, ONE, ADMIRAL, Cosco Shipping Lines.

В ходе импровизированного брифинга для представителей СМИ, генеральный директор ДП "КТО" Анастас Коккин сообщил, что "благодаря поддержке материнского холдинга HHLA и правительства Германии, наша компания продолжает инвестирование в развитие тыловых территорий терминала и приобретение перегрузочного оборудования". "ДП "КТО" на протяжении последних лет является бесспорным лидером контейнерного рынка Украины, добиться этого результата мы смогли за счет внедрения современных технологий облуживания контейнерных грузопотоков и повышения стандартов обработки флота, а также благодаря клиентоориентированной политике и слаженной работе нашего коллектива профессионалов. Важным фактором также является недавнее расширение сервиса за счет совместного с ПАО "Украинская железная дорога" и ее филиалом "ЦТС "Лиски", при участии терминала БКП, запуска регулярных контейнерных железнодорожных поездов со станции "Одесса-порт" в направлениях Днепра и Харькова, в ближайшее время ожидаем блок-поезд в направлении на Киев", - сказал он, при этом добавив, что "успех стал возможным в том числе и благодаря конструктивному сотрудничеству с руководством наших партнеров в Одесском порту и ГП "АМПУ", в лице Игоря Ткачука и Райвиса Вецкаганса".

Компания "Контейнерный Терминал Одесса" является дочерним предприятием "Эйч Эйч Эл Эй Интернешнл ГмбХ" (HHLA International GmbH) и входит в группу ведущего в Европе логистического холдинга - немецкой компании HHLA AG (г. Гамбург).

С 2010 года компания осуществляет строительство нового контейнерного терминала совместно с АМПУ. За последние семь лет компанией уплачено налогов в бюджеты различных уровней более 1 млрд гривен.

Проект строительства терминала "Карантинный мол", предусматривающий расширение пропускной способности на 600 тыс. TEU годовой перевалки – один из крупнейших инфраструктурных проектов в морской транспортной отрасли Украины. Общий объем инвестиций превышает 5 млрд. грн.