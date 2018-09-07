Легендарный экс-футболист и тренер сборной Аргентины Диего Марадона возглавил мексиканский клуб "Дорадос де Синалоа". О подписании договора со знаменитым спортсменом команда сообщила на своей странице в Twitter.

Детали сделки руководство клуба пока не раскрывает. На данный момент официальных комментариев со стороны Марадоны не поступало. Как известно, в мае этого года, бывший футболист подписал трехлетний контракт с клубом "Динамо-Брест". Однако в Белоруссии звезду футбола давно не видели.

Как сообщалось ранее, УЕФА может отменить важнейшее правило в еврокубках.