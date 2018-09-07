Марадона возглавил мексиканский клуб [ Редактировать ]
Легендарный экс-футболист и тренер сборной Аргентины Диего Марадона возглавил мексиканский клуб "Дорадос де Синалоа". О подписании договора со знаменитым спортсменом команда сообщила на своей странице в Twitter.
¡Bienvenido Diego al Gran Pez! 🐠#HazlaDePez #HazlaDeDiez pic.twitter.com/JeI92ALJcL— #HazlaDeDiez (@Dorados) 6 сентября 2018 г.
Детали сделки руководство клуба пока не раскрывает. На данный момент официальных комментариев со стороны Марадоны не поступало. Как известно, в мае этого года, бывший футболист подписал трехлетний контракт с клубом "Динамо-Брест". Однако в Белоруссии звезду футбола давно не видели.
Как сообщалось ранее, УЕФА может отменить важнейшее правило в еврокубках.
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