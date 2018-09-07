Боевики на Донбассе разворачивают беспрецедентное количество тяжелой техники и вооружения с нарушением линий разграничения.

"Украинская сторона ОЦКК зафиксировала беспрецедентное количество артиллерийских систем, танков и боевых бронированных машин вне мест постоянного хранения и с нарушением линий разграничения, предусмотренных минскими договоренностями", – сообщает украинская сторона Общего центра по контролю и координации (ОЦКК).

Всего на оккупированных территориях обнаружили 472 единицы вооружения и военной техники, размещенной с нарушениями.

Украинские военные утверждают, что такое количество техники позволяет развернуть до 6 батальонно-тактических групп.

Также вблизи границы с Россией в районе, где нет ни одного пункта пропуска через границу, ОБСЕ также обнаружила колонну из 10 крытых грузовиков и 4 машин сопровождения, которые пересекали границу в направлении России.

При этом беспилотник миссии подвергался радиоэлектронному подавлению.

"Наличие и постоянное развертывание артиллерийских средств поражения создает потенциальную угрозу со стороны вооруженных формирований России передовым подразделениям Вооруженных Сил Украины", – говорит украинская сторона СЦКК.

Кроме того, сообщается, что боевики продолжают игнорировать "школьное" перемирие, наращивают количество обстрелов и препятствуют деятельности патрулей СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях.

За несколько дней до этого боевики уже подвели к позициям украинских войск десятки "Градов" и "Гвоздик".