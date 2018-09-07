Боевики подвели к позициям ВСУ небывалое число тяжелой техники [ Редактировать ]
Боевики на Донбассе разворачивают беспрецедентное количество тяжелой техники и вооружения с нарушением линий разграничения.
"Украинская сторона ОЦКК зафиксировала беспрецедентное количество артиллерийских систем, танков и боевых бронированных машин вне мест постоянного хранения и с нарушением линий разграничения, предусмотренных минскими договоренностями", – сообщает украинская сторона Общего центра по контролю и координации (ОЦКК).
Всего на оккупированных территориях обнаружили 472 единицы вооружения и военной техники, размещенной с нарушениями.
Украинские военные утверждают, что такое количество техники позволяет развернуть до 6 батальонно-тактических групп.
Также вблизи границы с Россией в районе, где нет ни одного пункта пропуска через границу, ОБСЕ также обнаружила колонну из 10 крытых грузовиков и 4 машин сопровождения, которые пересекали границу в направлении России.
При этом беспилотник миссии подвергался радиоэлектронному подавлению.
"Наличие и постоянное развертывание артиллерийских средств поражения создает потенциальную угрозу со стороны вооруженных формирований России передовым подразделениям Вооруженных Сил Украины", – говорит украинская сторона СЦКК.
Кроме того, сообщается, что боевики продолжают игнорировать "школьное" перемирие, наращивают количество обстрелов и препятствуют деятельности патрулей СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях.
За несколько дней до этого боевики уже подвели к позициям украинских войск десятки "Градов" и "Гвоздик".
по теме
На Донбассе боевики "накрыли" 13 населенных пунктов
По позициям ООС вблизи Крымского боевики применинили артиллерию
Напряжение на Донбассе: боевики применили ракетные комплексы
На Донбассе ситуация становится более напряженной. К ставшим привычными обстрелам из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, боевики добавили огонь ракетных комплексов
Ситуация на Донбассе обостряется, раненых эвакуировали
Ситуация в районе проведения ООС на Донбассе стала более напряженной. Восемь военнослужащих в течение суток получили ранения
США передали Украине военную технику (видео)
США передали Украине радары для автоматического определения местоположения позиций вражеской артиллерии, ракетных установок и минометов
Порошенко шокировал числом погибших за месяц солдат
Петр Порошенко сообщил на встрече с министром иностранных дел Норвегии о количестве погибших в августе украинских военнослужащих