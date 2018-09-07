Грабитель захватил в банке заложников и открыл стрельбу [ Редактировать ]
В американском городе Паркленд мужчина открыл стрельбу и захватил заложников в одном из коммерческих зданий. Подозреваемый сначала пытался совершить ограбление, но его попытки не увенчались успехом.
После того, как на место происшествия правоохранительных органов, мужчина открыл стрельбу и скрылся в здании банка. Также он взял с собой 4 человека в качестве заложников, передает телеканал Fox News.
Преступник был одет в бронежилет, сообщили в полиции. Кроме того, с собой у него был значительный запас боеприпасов и несколько единиц оружия.
В ходе перестрелки пуля попала в бронежилет нападавшего, однако он не получил серьезных ранений. Вскоре полиция штата Вашингтон задержала подозреваемого. Заложники были освобождены, никто из них не пострадал.
В августе в центре Киева ограбили звезду 90-х.
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