7 сентября на трассе Киев-Чоп возле села Глубокое Закарпатской области произошло ДТП с участием грузовика, легкового автомобиля ВАЗ и микроавтобуса Mersedes Sprinter.

Энерционная сила удара была настолько сильный, что автомобили буквально смяло. Один из пострадавших погиб, остальных экстренно доставили в больницу.

"В результате аварии один человек погиб на месте, еще двух госпитализировали", - сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП. Предварительная правовая квалификация - нарушение правил безопасности дорожного движения с пострадавшими.

За несколько часов до этого в Николаеве мотоциклист на полной скорости врезался в автомобиль ВАЗ-2109.