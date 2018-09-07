Смертельное ДТП на Закарпатье: грузовик "смял" два авто (фото) [ Редактировать ]
7 сентября на трассе Киев-Чоп возле села Глубокое Закарпатской области произошло ДТП с участием грузовика, легкового автомобиля ВАЗ и микроавтобуса Mersedes Sprinter.
Энерционная сила удара была настолько сильный, что автомобили буквально смяло. Один из пострадавших погиб, остальных экстренно доставили в больницу.
"В результате аварии один человек погиб на месте, еще двух госпитализировали", - сообщает пресс-служба Нацполиции области.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП. Предварительная правовая квалификация - нарушение правил безопасности дорожного движения с пострадавшими.
За несколько часов до этого в Николаеве мотоциклист на полной скорости врезался в автомобиль ВАЗ-2109.
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