Ани Лорак высмеяли за "фотошоп" (фото) [ Редактировать ]
Поклонники Ани Лорак высмеяли певицу в социальной сети. Артистка опубликовала свою фотографию на своей странице в Instagram, где она предстала в необычном для нее образе: Лорак была одета в джинсы, белую полупрозрачную футболку и открытые босоножки.
☀️ Хорошего дня и солнечного настроения!
Публикация от Ани Лорак (@anilorak)
Исполнительница позировала на балконе отеля. Однако многим поклонникам не понравился новый снимок украинской звезды. Некоторые довольно резко высказались в адрес певицы и даже обзывали ее. Другие были недовольны тем, что Лорак якобы воспользовалась фотошопом для ретуши фотографии.
Пользователи соцсети практически раскритиковали весь образ артистки. Одни заявили, что у Лорак "слишком большой рот", другие отметили, что ее палец не поместился в босоножек, остальные - что фигура певицы уже не та.
До этого стало известно, что Ани Лорак устроила дочь в элитную школу, где обучение будет обходиться в кругленькую сумму.
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