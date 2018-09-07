Поклонники Ани Лорак высмеяли певицу в социальной сети. Артистка опубликовала свою фотографию на своей странице в Instagram, где она предстала в необычном для нее образе: Лорак была одета в джинсы, белую полупрозрачную футболку и открытые босоножки.

Исполнительница позировала на балконе отеля. Однако многим поклонникам не понравился новый снимок украинской звезды. Некоторые довольно резко высказались в адрес певицы и даже обзывали ее. Другие были недовольны тем, что Лорак якобы воспользовалась фотошопом для ретуши фотографии.

Пользователи соцсети практически раскритиковали весь образ артистки. Одни заявили, что у Лорак "слишком большой рот", другие отметили, что ее палец не поместился в босоножек, остальные - что фигура певицы уже не та.

До этого стало известно, что Ани Лорак устроила дочь в элитную школу, где обучение будет обходиться в кругленькую сумму.