"Шкільне" перемир'я: бойовики застосували артилерію [ Редактировать ]
Російські бойовики, вперше після проголошеного "шкільного" перемир'я, застосували артилерію. Сьогодні на світанку випустили десять снарядів калібру 152 міліметри по українських позиціях у Кримському, на Луганщині.
Загалом, за добу 28 ворожих атак. Із бронетехніки, гранатометів та стрілецької зброї вели вогонь вздовж всієї лінії розмежування. П'ять ворожих атак зафіксовано вже сьогодні.
Українська розвідка повідомляє про двох знищених окупантів.
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