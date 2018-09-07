Російські бойовики, вперше після проголошеного "шкільного" перемир'я, застосували артилерію. Сьогодні на світанку випустили десять снарядів калібру 152 міліметри по українських позиціях у Кримському, на Луганщині.

Загалом, за добу 28 ворожих атак. Із бронетехніки, гранатометів та стрілецької зброї вели вогонь вздовж всієї лінії розмежування. П'ять ворожих атак зафіксовано вже сьогодні.

Українська розвідка повідомляє про двох знищених окупантів.