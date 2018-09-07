Поблизу Стамбула у море впав гелікоптер

Гелікоптер впав у море поблизу Стамбула. Двоє пасажирів отримали травми, один з них - у тяжкому стані. У пілота і ще одного пасажира - легкі ушкодження. Вертоліт належав приватній компанії. Перевозив людей з азійської до європейської частини міста