20-летняя австралийка Кортни Уитхорн с детства имела привычку грызть ногти в минуты задумчивости или нервного напряжения, что привело к печальным последствиям.

В 2014 году Кортни практически полностью сгрызла ноготь на большом пальце. Вскоре палец начал чернеть, но стеснявшаяся этого девушка вместо того, чтобы обратиться к врачам, старалась прятать палец от окружающих - даже от собственных родителей. Руку она почти все время держала сжатой в кулак, рассказывает Мirror.

В больницу Уитхорн обратилась только спустя четыре года - в 2018-м, когда время уже было упущено - у нее развилась акральная лентигинозная меланома, одна из форм рака кожи.

С июля девушка перенесла четыре операции. В ходе последней решено было полностью ампутировать палец.

"Меня потрясло то, что причиной этого стала моя дурная привычка. В голове у меня было: "Я причинила это себе сама"…Когда подумаешь о том, сколько детей грызут ногти, становится страшно", - рассказала девушка.

Ранее обладатель самых длинных ногтей в мире разрешил удалить свою 66-летнюю гордость.