Жителі кількох сіл Миколаївської області готові до протестів, якщо влада не вирішить проблему електропостачання. Вже протягом року кілька тисяч людей систематично сидять без світла. У чому причини відімкнень? І головне, коли вони припиняться, людям ніхто пояснити не зміг. А чиновники звернули увагу на проблему тільки після того, як ситуацією зацікавилися журналісти.

Тепер, щоб помити посуд або прийняти душ, Тетяна Хабібулловна змушена по кілька разів на день носити в будинок відра з водою з криниці. Обладнання, яке качало воду автоматично, вже не раз ламалося, і нещодавно - остаточно згоріло після чергового вимкнення світла.

"600 за перемотування, потім ще 600. А зараз новий треба купувати. Не знаю, скільки він зараз коштує. До 3 тисяч", - говорить Тетяна Хмара, мешканка села Лимани.

Пральною машиною користуватися небезпечно, зберігати продукти в холодильнику - марно, а просто подивитися телевізор для жителів сіл Лимани і Лупареве - тепер розкіш. А взимку проблем ще більше. Із жовтня минулого року в селах регулярно відключають світло.

"Відключають світло. І так виходить кожні 2 дні. І на весь день", - каже Гульчехра Могилевич, мешканка села Лупареве.

"Ми поставили відсікачі напруги. Постійно коливається напруга. 220, 240, 245. Десь 2-3 дня все нормально, а потім така чехарда починається. Відключається - включається. Скачки до 260 вольт", - розповідає Наталія Плескач, мешканка села Лимани.

Люди у розпачі. Кажуть. у вік новітніх технологій майже 20 тисяч людей не мають можливості користуватися елементарними благами цивілізації. При тому, що платять за електрику справно. І навіть наперед. Староста сіл Наталія Панаш обурена, на її звернення обленерго раніше відповідало самими лише відписками, а тепер і зовсім не реагує. Люди мають намір пікетувати будівлю компанії.

"Якщо жителі - 2 автобуса або 1, пріїдуть на Громадянська, 40, або під нашу філію "Південна", і станут перед дверима і не пустять їх хоча б на годину на роботу тих чиновніків, які не хотять помогти нам вирішити проблему, думаю, что смороду задумаються, что люди в селі теж люди", - говорить Наталія Панаш, староста сіл Лимани і Лупареве

А ось нашій знімальній групі з представниками енергопостачальної компанії вдалося поспілкуватися. Виявилося, причина відімкнень у зношеності електромереж.

"У нас є план їх ремонтів, реконструкцій. Дані села були заплановані на жовтень-листопад цього року. Ми вирішили провести реконструкцію та ремонтні роботи в цьому місяці", - каже Володимир Пронін, керівник інформаційної служби АТ "Миколаївобленерго"

Ремонтні роботи триватимуть не менше місяця - до початку жовтня. Селяни кажуть, якщо відключення світла будуть тривати - протестуватимуть.