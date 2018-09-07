У Єгипті побудували підводний тунель під Суецьким каналом [ Редактировать ]
У Єгипті завершують будівництво нового подвійного тунелю під Суецьким каналом. Підземна шести-кілометрова залізниця - один із найбільших інфраструктурних проектів в країні. Зводять два тунелі, у кожному з яких по дві колії.
Вони з'єднають місто Ісмаїлія з Синайським півостровом.
Інженери кажуть: завдяки новим тунелям на перетин Суецького каналу доведеться витрачати не години, а лічені хвилини.
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