В Ірландському морі відкриють найбільшу вітряну ферму у воді

Найбільшу у світі вітряну ферму на воді сьогодні відкриють біля північно-західного узбережжя Британії. Вона займає 14 з половиною тисяч гектарів площі в Ірландському морі. За розміром це як 20 тисяч футбольних полів. 87 вітряків забезпечуватимуть електроенергією майже 600 тисяч будинків