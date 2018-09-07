На Крим обрушилася небачена негода (відео) [ Редактировать ]
На окупований Росією Крим обрушилася небачена негода. За лічені хвилини Ялту та кілька сусідніх селищ повністю залило. Вода перетворила вулиці на бурхливі річки. Деякі підземні переходи повністю затопило.
Рух транспорту паралізувало. Сильний вітер валив дерева на автівки та лінії електропередач. Кілька регіонів півострова досі без електрики.
А на східному узбережі, поблизу Феодосії, зафіксували кілька смерчів. Користувачі соцмереж викладали кадри нищівного урагану, який змітав усе на своєму шляху. Синоптики попереджають, що і сьогодні на півострові будуть сильні грози, шквальний вітер.
Кримців просять по можливості не виходити на вулиці та не спускатися в підземні переходи.
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