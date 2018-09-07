Частинку голлівудської класики можна буде незабаром придбати на аукціоні в Лондоні. Там виставлять на продаж сотні костюмів і речей з улюблених фільмів. Які це лоти і скільки вони коштуватимуть уже зараз можна дізнатися на виставці, яку відкрили напередодні торгів.

600 експонатів із 150 різних фільмів і телешоу. У кінотеатрі, що належить Британському інституту кіно, розпочалася виставка реквізиту з відомих фільмів. Усі ці скарби 20 вересня підуть з молотка.

"Шістсот лотів - наш особистий рекорд. Щороку експонатів усе більше й більше, і ми з радістю представляємо їх колекціонерам", - розповідає Сіан Тейлор, проектний менеджер аукціону.

Особливо пишаються "зірковими" атрибутами тими, що із саги "Зоряні війни". Наприклад, одяг персонажа Хана Соло - єдина "кінореліквія" з оригінальної трилогії, яка має шанси потрапити до рук колекціонерів. Ціна лоту може сягнути одного мільйона фунтів. Як вдалося заволодіти нею - розповідає засновник аукціону і затятий кінолюбитель Стівен Лейн.

"Пам'ятаю, як ми порпалися у купах усілякого одягу на кіностудії і нічого не могли знайти. Аж раптом я витягнув цю куртку. Покрутив, розстібнув, а тоді покликав товариша і кажу йому: "Здається, ми щойно знайшли куртку Хана Соло". Коли згадую той момент, і досі мурахи по шкірі", - розповідає Стівен Лейн, директор і засновник аукціону.

Ще тут можна побачити шолом і костюм Капітана Америки, вбрання Жінки-кішки, Супермена і Едварда Руки-Ножиці, ховерборд із фільму "Назад у майбутнє", капелюх Індіани Джонса і безліч інших цікавинок.

"А це в нас є шолом штурмовика Першого ордену з фільму "Зоряні війни. Останні джедаї". Усередині - автограф дизайнера костюмів Майкла Каплана. Його продали на благодійному аукціоні", - говорить Стівен Лейн, директор і засновник аукціону.

Менеджери та організатори порівнюють себе з археологами. Збирали кіношне добро з архівів по всьому світу протягом майже двох десятиліть. У результаті, ця колекція Стівена Лейна - одна з найбільших у світі.

"Я думаю, що багато представлених тут речей подобаються відвідувачам, адже це частина їхнього дитинства. Люди впізнають предмети з фільмів, на яких вони виросли. А тепер зможуть заволодіти цими речами", - каже Сіан Тейлор, проектний менеджер аукціону.

"Ця колекція - унікальна та особлива, тому що ми зібрали впізнаваний реквізит і знакові костюми. Мабуть, таких торгів у світі ще не бачили", - говорить Стівен Лейн, директор і засновник аукціону.

Аукціон планують проводити в онлайн режимі, тож інтернет-користувачі теж зможуть долучитися до нього.