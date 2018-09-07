Курс доллара продолжает демонстрировать стремительное падение в обменных пунктах украинских банков.

Так, 7 сентября средний курс покупки наличного доллара в обменниках упал, по сравнению с предыдущим днем, сразу на 7,27 копейки до 28,019 гривны, а средний курс продажи американской валюты упал на 6,17 копейки - до 28,375 гривны, сообщает, "Ліга.Финансы".

Максимальный курс покупки доллара составил 28,22 гривны, минимальный курс продажи - 28,25 гривны за доллар

При этом средний курс покупки евро упал на 3,57 копейки и составляет 32,4363 гривны, средний курс продажи упал на 2,9 копейки до 33,0847 гривны.

Продать евро дороже можно за 32,6 гривны, купить дешевле - за 32,8 гривны за евро.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,9 копейки и составляет 3,686 гривны за 10 российских рублей, а средний курс продажи упал на 2,1 копейки и составляет 4,208 гривны.

Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый обменниками банков, - 4 гривны за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,09 гривны.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют 7 сентября. Табл.: "Ліга.Финансы".

5 сентября, курс доллара также упал, но не настолько значительно, как на следующий день - 6 сентября.