Большинство граждан Германии раскритиковали миграционную политику канцлера Ангелы Меркель и темпами интеграции беженцев в немецкое общество. Такие результаты показал проведенный социологический опрос ARD-Deutschlandtrend.

Согласно его данным, 50% респондентов заявили, что прием и распределение беженцев в Германии проведен "скорее плохо или очень плохо". В то же время 43% опрошенных считают, что правительство справилось с этой задачей "скорее хорошо или очень хорошо", пишет Deutsche Welle.

Также граждане раскритиковали и работу правительства в вопросе интеграции беженцев в немецкое общество и рынок труда. Так, 69% респондентов оценили правительственные достижения как "скорее плохо или очень плохо". В то время как 27% полагают, что процесс интеграции беженцев проходить "скорее хорошо или очень хорошо".

На днях жители Германии призвали спецслужбы расследовать беспорядки в Хемнице.