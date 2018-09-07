Немцы недовольны политикой Меркель - опрос [ Редактировать ]
Большинство граждан Германии раскритиковали миграционную политику канцлера Ангелы Меркель и темпами интеграции беженцев в немецкое общество. Такие результаты показал проведенный социологический опрос ARD-Deutschlandtrend.
Согласно его данным, 50% респондентов заявили, что прием и распределение беженцев в Германии проведен "скорее плохо или очень плохо". В то же время 43% опрошенных считают, что правительство справилось с этой задачей "скорее хорошо или очень хорошо", пишет Deutsche Welle.
Также граждане раскритиковали и работу правительства в вопросе интеграции беженцев в немецкое общество и рынок труда. Так, 69% респондентов оценили правительственные достижения как "скорее плохо или очень плохо". В то время как 27% полагают, что процесс интеграции беженцев проходить "скорее хорошо или очень хорошо".
На днях жители Германии призвали спецслужбы расследовать беспорядки в Хемнице.
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