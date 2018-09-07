Ученые Калифорнийского университета в Санта-Барбаре и Гарвардского клинического и междисциплинарного центра разгадали тайну улыбки Моны Лизы. Героиня картины Леонардо да Винчи "Джоконда" улыбается, потому что больна.

Исследователи считают, что Мона Лиза была больна гипотиреозом, который характеризуется недостатком гормонов щитовидной железы. У больных этим недугом наблюдается слабость лицевых мышц и, как следствие, легкая полуулыбка, сообщает "Хроника.инфо" со ссылкой на российские СМИ.

Также ученые полагают, что свидетельством болезни Джоконды являются припухлость кистей, небольшой зоб, отсутствие бровей и ресниц, редеющие волосы и желтоватый оттенок кож, которые мастер эпохи Возрождения изобразил на этом портрете.

В США владелец галереи случайно обнаружил картину, которая стоит минимум миллион долларов.