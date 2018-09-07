В Украине обанкротилась известная молочная компания [ Редактировать ]
Хозяйственный суд Львовской области признал банкротом ЗАО "Галичина" и открыл ликвидационную процедуру.
Производство по делу о банкротстве ЗАО "Галичина" было открыто судом еще 24 ноября 2015 года, решение суда о ликвидации датировано 30 августа 2018 года, сообщает FinBalance.
Согласно судебным материалам, распорядитель имущества установил, что активы ЗАО "Галичина" составляют 231,8 миллиона гривен, а согласно реестру требований кредиторов должника его общая кредиторская задолженность - 1,18 миллиарда гривен. Соответственно "имущественных активов должника недостаточно для удовлетворения требований кредиторов".
"Признаков фиктивного банкротства или доведения до банкротства распорядителем имущества не установлено", - отмечается в постановлении Хозяйственного суда Львовской области.
Сообщается также, что владельцем 100% акций ЗАО "Галичина" является кипрская компания "Бросмонт Холдингз Лимитед".
Ранее сообщалось, что "Укрпочта" оказалась на грани банкротства.
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