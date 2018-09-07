Социальные сети лишили "Оскар" номинации [ Редактировать ]
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Американская академия кинематографических искусств и наук пока отказалась вводить новую номинацию премии "Оскар" - "Выдающийся популярный фильм".
Представители данной организации проанализировали реакцию общественности и приняли решение, что из-за большинства людей, выступивших против таких нововведений, организаторы вынуждены временно отложить идею с новой номинацией, сообщает The New York Times.
"Отслеживался шквал комментариев на введение новой награды, поэтому мы увидели необходимость более широкого обсуждения этого вопроса с нашими коллегами", – рассказал глава Академии Дейон Хадсон.
Кроме этого, в заявлении Киноакадемии было указано, что введение новой номинации за 9 месяцев до церемонии создаст неравные условия для фильмов, вышедших в прокат ранее, премьера которых запланирована на 2019 год.
Поэтому введение новой номинации временно приостановлено, а рассмотрение этого вопроса перенесено на следующий год.
Ранее Американская киноакадемия заявила о том, что вводит новую номинацию "за выдающиеся достижения в категории популярных фильмов".
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