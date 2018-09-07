Американская академия кинематографических искусств и наук пока отказалась вводить новую номинацию премии "Оскар" - "Выдающийся популярный фильм".

Представители данной организации проанализировали реакцию общественности и приняли решение, что из-за большинства людей, выступивших против таких нововведений, организаторы вынуждены временно отложить идею с новой номинацией, сообщает The New York Times.

"Отслеживался шквал комментариев на введение новой награды, поэтому мы увидели необходимость более широкого обсуждения этого вопроса с нашими коллегами", – рассказал глава Академии Дейон Хадсон.

Кроме этого, в заявлении Киноакадемии было указано, что введение новой номинации за 9 месяцев до церемонии создаст неравные условия для фильмов, вышедших в прокат ранее, премьера которых запланирована на 2019 год.

Поэтому введение новой номинации временно приостановлено, а рассмотрение этого вопроса перенесено на следующий год.

Ранее Американская киноакадемия заявила о том, что вводит новую номинацию "за выдающиеся достижения в категории популярных фильмов".