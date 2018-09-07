Украина создаст в Азовском море мощный флот [ Редактировать ]
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение об усилении военно-морского присутствия в Азовском море.
Так, на заседании СНБО 6 сентября приняты ряд решений, касающихся оборонного бюджета, защиты национальных интересов, сообщает пресс-служба ведомства.
"СНБО Украины утвердила комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей. В частности речь идет об усилении военно-морского присутствия в Азовском море, создание там корабельно-катерного группировки ВМС ВСУ, развитие соответствующей инфраструктуры, обеспечение подразделений береговой обороны новейшей высокоточной ракетным оружием и прочее", - говорится в сообщении.
Также Кабинету Министров Украины поручено:
- безотлагательно принять Морскую доктрину Украины и усовершенствовать нормативно-правовую базу защиты национальных интересов в акватории Азовского и Черного морей,
- отработать общую позицию нашего государства с международными партнерами по противодействию техногенной катастрофе, распространяется на оккупированной территории северного Крыма, а также обеспечить меры противодействия ее распространению на южную часть материковой Украины.
В 2019 году на нужды сектора безопасности и обороны Украины будет направлено более 5% ВВП. Будут закуплены новые образцы вооружения, усилена система противовоздушной обороны, кибербезопасность, усилена контрразведывательная деятельность.
Напомним, на этом же заседании СНБО Президент Петр Порошенко заявил о необходимости повышения зарплат военных и распорядился обеспечить украинских военных на Донбассе новым вооружением.
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