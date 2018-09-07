В Киеве нашли тайник с гранатометами и взрывчаткой (фото) [ Редактировать ]
Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины в рамках противодействия незаконному обороту оружия обнаружили в Киеве тайник с военными средствами поражения.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ на странице в Facebook.
Из тайника, который находился на открытой территории одного из неработающих предприятий столицы, правоохранители изъяли четыре гранатомета РПГ-26, два килограмма пластида, три пороховых заряда к выстрелам ПГ-7 и почти двести патронов к автомату Калашникова калибра 5,45 мм.
Согласно оперативной информации, оружие и боеприпасами привез один из жителей Киева во время пребывания в районе проведения антитеррористической операции для использования в противоправной деятельности.
Открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к незаконным действиям.
Ранее мы сообщали, что боевики применили ракетные комплексы на Донбассе.
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